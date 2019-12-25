В Петербурге коронавирусом болеют 307 человек на 100 тысяч населения

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал количество выявленных случаев на 100 тыс. населения в Северо-Западном федеральном округе.
Наибольший показатель на данный момент был зафиксирован в Мурманской области. Там на 100 тыс. человек приходится 423 заболевших. На втором месте находится Петербург (306,8). Данные превышают общероссийский показатель.
Меньшее количество больных COVID-19 было выявлено в Республике Карелия.
На прошлой неделе количество заболевших коронавирусом в Петербурге составляло 53% от заболевших в СЗФО.
Фото: Piter.TV, ИЦК
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