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В Петербурге коронавирусом болеют 307 человек на 100 тысяч населения
Сегодня, 14:56
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nadezhda_sib

В Петербурге коронавирусом болеют 307 человек на 100 тысяч населения

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Всего в России более 414 тыс. заболевших.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал количество выявленных случаев на 100 тыс. населения в Северо-Западном федеральном округе. 

Наибольший показатель на данный момент был зафиксирован в Мурманской области. Там на 100 тыс. человек приходится 423 заболевших. На втором месте находится Петербург (306,8). Данные превышают общероссийский показатель. 

Меньшее количество больных COVID-19 было выявлено в Республике Карелия. 

На прошлой неделе количество заболевших коронавирусом в Петербурге составляло 53% от заболевших в СЗФО.

Фото: Piter.TV, ИЦК 

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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