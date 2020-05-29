Количество заболевших коронавирусом в Петербурге составляет 53% от заболевших в СЗФО

При этом также самое большое количество выздоровевших тоже в Петербурге.

За весь период с начала пандемии коронавируса в Северо-Западном федеральном округе COVID-19 заболели 28 574 человека. Это составляет 7% от общего числа заболевших в России, сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом .

Наибольшее количество заболевших в Петербурге ― 53%. Затем идет Мурманская область (11%) и Ленинградская область (9%). С 23 по 28 мая прирост в регионе в среднем составил 24%. Самый высокий показатель был зафиксирован в Архангельской области (84%).

Летальность от коронавируса в СЗФО по итогам прошедшей недели выше, чем общероссийский.

Видео: ИЦК