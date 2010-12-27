В Петербурге контора мокрозаймов сгорела от "коктейля Молотова"

На станции метро «Проспект Ветеранов» неизвестный кинул в контору микрозаймов зажигательную смесь

Сегодня недалеко от станции на "Проспекте Ветеранов" вспыхнула контора «Твои Деньги», выдающая населению микрокредиты. Как сообщают очевидцы, неизвестный мужчина бросил в павильон зажигательную смесь и скрылся.

Пользователи интернета выдвинули ряд версий, почему сожгли контору. Кто-то считает, что поджигатель не смог выплатить процент и так решил «погасить» свои долги, а некоторые, осведомленные о последних коллекторских методах возврата долга, предположили, что возможно «сотрудники» так же поступили с ним.

Пожар потушили, о пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург