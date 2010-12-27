Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге контора мокрозаймов сгорела от "коктейля Молотова"
Сегодня, 18:45
0
nadiputintseva
128

В Петербурге контора мокрозаймов сгорела от "коктейля Молотова"

0
 
 

На станции метро «Проспект Ветеранов» неизвестный кинул в контору микрозаймов зажигательную смесь

Сегодня недалеко от станции  на "Проспекте Ветеранов" вспыхнула контора «Твои Деньги», выдающая населению микрокредиты. Как сообщают очевидцы, неизвестный мужчина бросил в павильон зажигательную смесь и скрылся.  

Пользователи интернета выдвинули ряд версий, почему сожгли контору. Кто-то считает, что поджигатель не смог выплатить процент и так решил «погасить» свои долги, а некоторые, осведомленные о последних коллекторских методах возврата долга, предположили, что возможно «сотрудники» так же поступили с ним.

Пожар потушили, о пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Все новости района
Теги: коллекторы , микрозаймы , новости спб , пожар
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5