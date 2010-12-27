В Петербурге командиры кораблей пройдут обучение на уникальном комплексе

Новый корпус открыт в Военном институте дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ России.

В четверг, 14 ноября, в Военном институте дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ России открыли новый корпус для обучения командиров кораблей. Об этом сообщает пресс-служба ВМФ.

"Военно-морской флот России всегда был, есть и будет Океанским флотом. Это требует от нас постоянного развития всей системы профессиональной подготовки, анализа полученного опыта, включая опыт боевых действий, полученный при нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики", —сказано в сообщении.

Новый комплекс работает с использованием самого современного программного обеспечения. Навигационные и гидрометеорологические особенности морских районов будут моделироваться на экраны панорамного типа.

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