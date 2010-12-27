В Петербурге китаянка попала в больницу после попытки изнасилования

Полиция начала расследование по нападению, на иностранку.

Во вторник, 29 августа, в 04:41 в одну из петербургских больниц поступила уроженка Китая. 23-летней девушке понадобилась медицинская помощь. Врачи в ходе обследования пациентки выяснили, что у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома затылочной области.

Из больницы сразу же сообщили правоохранительным органам. Известно, что травмы девушка получили при попытке изнасилования. В данный момент у пострадавшая находится в удовлетворительном состояние. Сотрудники полиции ведут расследование случившего.