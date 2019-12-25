Специалисты "Ленсвета" к осени подготовили 96 км сетей уличного освещения

К 2024 году планируется перевести оставшиеся 600 километров воздушных линий с неизолированных проводов на самонесущий изолированный.

В Петербурге специалисты "Ленсвета" подготовили сети уличного освещения к осени. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты уже выполнили запланированную на год программу по замене 96 километров сетей на более современные и безопасные. Работы проводились в Пушкинском, Курортном и Петродворцовом районах.

На данных сетях практически исключены короткие замыкания при сильном ветре и при налипании снега. Провода могут прослужить 40 лет.

К 2024 году планируется перевести оставшиеся 600 километров воздушных линий с неизолированных проводов на самонесущий изолированный.

Также сотрудники предприятия на Московском проспекте установили 1717 светодиодных светильников.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"