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Специалисты "Ленсвета" к осени подготовили 96 км сетей уличного освещения
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты "Ленсвета" к осени подготовили 96 км сетей уличного освещения

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К 2024 году планируется перевести оставшиеся 600 километров воздушных линий с неизолированных проводов на самонесущий изолированный.

В Петербурге специалисты "Ленсвета" подготовили сети уличного освещения к осени. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты уже выполнили запланированную на год программу по замене 96 километров сетей на более современные и безопасные. Работы проводились в Пушкинском, Курортном и Петродворцовом районах.

На данных сетях практически исключены короткие замыкания при сильном ветре и при налипании снега. Провода могут прослужить 40 лет.

К 2024 году планируется перевести оставшиеся 600 километров воздушных линий с неизолированных проводов на самонесущий изолированный.

Также сотрудники предприятия на Московском проспекте установили 1717 светодиодных светильников.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: ленсвет, освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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