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В Петербурге к мальчику приставал сожитель его бабушки
Сегодня, 14:27
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В Петербурге к мальчику приставал сожитель его бабушки

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Правоохранители задержали 57-летнего мужчину.

Накануне, 29 апреля, к пятилетнему мальчику приставал сожитель его бабушки. Родители ребенка обратились в полицию. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в квартире на улице Чекистов, когда малыш был в гостях у пенсионерки. По словам мамы мальчика, мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Правоохранители задержали 57-летнего мужчину. Сейчас они проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 Ранее на Piter.tv: в Петербурге извращенец надругался над девушкой в вагоне метро.

Фото: Pxhere

Теги: извращенец, педофил, полиция, приставал к внуку жены, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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