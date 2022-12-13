В Петербурге к мальчику приставал сожитель его бабушки

Накануне, 29 апреля, к пятилетнему мальчику приставал сожитель его бабушки. Родители ребенка обратились в полицию.
По информации Piter.tv, инцидент произошел в квартире на улице Чекистов, когда малыш был в гостях у пенсионерки. По словам мамы мальчика, мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.
Правоохранители задержали 57-летнего мужчину. Сейчас они проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге извращенец надругался над девушкой в вагоне метро.
Фото: Pxhere
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