В Петербурге к 2022 году благоустроят несколько тысяч дворов

В Петербурге благоустроят тысячи дворов за пять лет.

В Санкт-Петербурге на протяжении пяти лет планируется благоустроить около 3,5 тысяч дворов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

До конца декабря 2017 года будет известен полный перечень адресов, которые будут благоустроены уже в следующем году. В комитете подчеркнули, что губернатор Петербурга Георги Полтавченко поручил изменить программу "Формирование комфортной городской среды" в приоритетный проект "Общественные пространства Санкт-Петербурга". При этом, проект состоит из нескольких категорий:

- "Пешеходные пространства и непрерывные пешеходные маршруты". Известно, что этим займется комитет по градостроительству и архитектуре.

- "Дворы Петербурга"и "Сады и парки Санкт-Петербурга". Осуществление которых будет курировать комитет по благоустройству.

- "Велосипедный Петербург". Ответственным за эту категорию назначен комитет по развитию транспортной инфраструктуры.