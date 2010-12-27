Сотрудники МВД и ФСБ "накрыли" в Петербурге крупное производство поддельного алкоголя

В Петербурге и Ленобласти оперативники вычислили склады и производственное отделение нелицензированной алкогольной продукции.

Оперативники ликвидировали в Петербурге подпольное производство алкоголя. У предприятия не было необходимой лицензии на выпуск спиртосодержащей продукции. Также полицейские провели облавы на складских помещениях во Фрунзенском, Невском и Пушкинском районах Северной столицы и Тосненском районе ленинградской области. В ходе оперативных мероприятий было изъято более 22 тысяч бутылок нелегальной продукции. Рейды проводились при сотрудничестве с ФСБ по региону. Об этом сообщила представитель МВД Риина Волк.

Со складов удалось вынести 22 тысячи бутылок с алкоголем, 27 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и более 300 тысяч экземпляров сфальсифицированного алкоголя под известными марками. Также изъяты канистры, оборудование, этикетки, крышки, стеклотара и бочки с неразлитым содержимым.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Владельцев предприятия обвиняют в создании и сбыте алкогольной продукции без разрешающих документов. В настоящее время организаторов данной сети разыскивают.

