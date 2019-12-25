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В Петербурге из эксплуатации выведут четыре изношенные котельные
Сегодня, 12:04
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В Петербурге из эксплуатации выведут четыре изношенные котельные

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Модернизация котельных будет невыгодной.

Теплэнергетические компании Петербурга решили отказаться от нескольких неэффективных котельных. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Речь идет о котельных "2-я Фрунзенская", "3-я Фрунзенская", "1-я Московская", "3-я Правобережная". Зоны теплоснабжения будут переключены на источники "ТГК-1". Четыре котельных обеспечивают теплом 322 здания. Оборудование котельных уже изношено, а проводить модернизацию оказалось нецелесообразным. Переключить котельные предприятия на источники ТЭЦ "ТГК-1" будет на 20% выгоднее. 

На данный момент идет переключение потребителей котельной "1-я Кировская" и "8-я Выборгская" на теплоснабжение ТЭЦ. 

Фото: ГУП "ТЭК СПб"

Теги: котельная, теплоэнергия, тэц
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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