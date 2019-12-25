Мужчину разыскивает полиция.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в Петербурге из больницы сбежал агрессивный пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Фонтанка".

Предполагается, что мужчина сбежал из многопрофильной больницы № 2. Известно, что у 42-летнего пациента обнаружили пневмонию. Вскоре мужчина сбежал из медучреждения.

Правоохранители в настоящее время, разыскивают беглеца. Отмечается, что экс-пациент на вид высок, худощав и неопрятен, с длинными грязными волосами и был одет в тёмную куртку.

Ранее мы сообщали о том, что с утра индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,4 балла.

Фото:pixabay