В Петербурге исторические здания начнут сдавать в аренду за 1 рубль

Всего за 1 рубль арендаторы могут приобрести 1 квадратный метр заброшенного, но исторического здания.

Депутаты законодательного собрания в первом чтении приняли законопроект, который позволяет сдавать в аренду исторические, но при этом заброшенные здания Петербурга по льготной системе.

Опираясь на информацию в документе, срок аренды составит 49 лет, за первые семь - арендатор должен провести полную реставрацию объекта. При этом один квадратный метр будет стоить всего 1 рубль.

Арендаторов будут определять на конкурсной основе, сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В список помещений для сдачи на данный момент значатся порядка 30 домов, которые будут предложены потенциальным арендаторам.

"Мы можем вам показать фотографии, по ним видно, что эти 30 зданий практически разрушены и требуют серьезных работ по восстановлению. И объемы вложений там требуются приличные", — заявил представитель Смольного Юрий Шестериков.