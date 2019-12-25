В Петербурге интенсивность ливней в выходные в 4 раза превысила норму

На выходных (29 и 30 августа) в разных районах Петербурга прошли сильные дожди. Самые интенсивные ливни обрушились на Красносельский и Выборгский районы города.
По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", максимальный показатель интенсивности осадков, превысивший расчетное значение в четыре раза, был зафиксирован 30 августа в Выборгском районе и составил 28,7 мм за 20 минут. Ливни также затронули Приморский, Курортный и Петродворцовый районы, однако интенсивность осадков не превышала нормы.
За эти два дня в адрес петербургского Водоканала поступило 93 заявки на скопления воды, которые были оперативно отработаны специалистами.
Сильные ливни испортят погоду в Ленобласти 31 августа.
Фото: Piter.TV
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