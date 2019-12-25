Сеть "Детки" закрывает пять магазинов в Петербурге и области

Магазины работают 31 декабря.

В следующем году закроются пять магазинов "Детки": четыре – в Петербурге и еще один – в области. Магазины работают 31 декабря. Информация появилась в социальных сетях компании.

Речь идет про магазины, расположенные в торгово-развлекательных комплексах "Пять озер" и "Лондон Молл", на Колпинском шоссе ("Перекресток"), проспекте Просвещения ("Перекресток") и на Бояровой улице в Колпино.

Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, детские магазины оптимизируют присутствие в торговых центрах. Также владельцы сети заинтересовались онлайн-направлением. Однако совладелец "Деток" Сергей Балух отказался от комментариев.

В Петербурге сеть "Детки" появилась в 2015 году. Основателями являются Денис и Сергей Балух, Дмитрий Парфентьев – выходцы из сетей "Дети" и "Здоровый малыш". Компания реализует товары для беременных мам, для детей с рождения и до 12 лет.

Фото: pexels.com