В Петербурге и области продезинфицируют воинские мемориалы

об этом сообщили в пресс службе Западного военного округа (ЗВО).

Во вторник, 5 мая, пресс-служба ЗВО сообщила, что военные продезинфицируют воинские захоронения и мемориалы перед грядущим Днем Победы.

Всего военнослужащие проведут более 30 мероприятий по обработке мест воинской славы в городе и области. Специальным раствором будут обработаны места для построения оркестров и знаменных групп, подъездные пути и территории мемориалов, места воинских захоронений и памятники воинам великой отечественной войны.

Санобработка поможет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, а также обеспечит соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

Ранее мы писали, что военные устроят мобильный концерт ко Дню Победы.

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