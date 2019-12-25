В Петербурге и области продезинфицируют воинские мемориалы

Во вторник, 5 мая, пресс-служба ЗВО сообщила, что военные продезинфицируют воинские захоронения и мемориалы перед грядущим Днем Победы.
Всего военнослужащие проведут более 30 мероприятий по обработке мест воинской славы в городе и области. Специальным раствором будут обработаны места для построения оркестров и знаменных групп, подъездные пути и территории мемориалов, места воинских захоронений и памятники воинам великой отечественной войны.
Санобработка поможет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, а также обеспечит соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
Ранее мы писали, что военные устроят мобильный концерт ко Дню Победы.
Фото: Pixabay
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