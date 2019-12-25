  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге и области продезинфицируют воинские мемориалы
Сегодня, 20:23
51
arteliseev

В Петербурге и области продезинфицируют воинские мемориалы

0 0

об этом сообщили в пресс службе Западного военного округа (ЗВО).

Во вторник, 5 мая, пресс-служба ЗВО сообщила, что военные продезинфицируют воинские захоронения и мемориалы перед грядущим Днем Победы. 

Всего военнослужащие проведут более 30 мероприятий по обработке мест воинской славы в городе и области. Специальным раствором будут обработаны места для построения оркестров и знаменных групп, подъездные пути и территории мемориалов, места воинских захоронений и памятники воинам великой отечественной войны.

Санобработка поможет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, а также обеспечит соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

Ранее мы писали, что военные устроят мобильный концерт ко Дню Победы.

Фото: Pixabay

Теги: военные мемориалы, дезинфекция, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии