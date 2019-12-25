Военные устроят в Петербурге "мобильный концерт" на 9 мая

На каждой из праздничных машин установят государственный флаг РФ и копию Знамени Победы.

Стало известно, что будет окружать празднование Дня Победы в Петербурге и Ленинградской области. Представители Западного военного округа (ЗВО) 4 мая дополнили программу торжественных мероприятий к 9 мая.

По улицам города и области в День Победы проедутся военные автомобили с аудиосистемами, из которых будут транслироваться музыкальные произведения времён Великой Отечественной. Так украшенные Знаменем Победы и флагами РФ автомобили можно будет заметить и услышать.

Военные не собираются оставлять ветеранов без личных поздравлений – более 50 участников Великой Отечественной войны получат поздравления с Днем Победы по месту жительства с вручением памятных подарков и цветов.

Отметим, что ранее в ЗВО заявили, что отряд боевой авиации в День Победы пролетит над Пискаревским мемориальным кладбищем и монументом "Мать-Родина", расположенным в комплексе. Помимо этого, парадный строй авиации пройдет и над акваторией Невы в центре Петербурга.

Авиационные парады 9 мая пройдут в 32 городах России. В День Победы над центральными площадями 12 городов страны пролетят более 100 боевых самолетов и вертолетов. Авиация пролетит над Петербургом, Воронежем, Курском, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Белгородом, Смоленском, Орлом, Вязьмой, Островом и Калининградом.

9 мая в Петербурге рогремит праздничный салют. Паздничные расчеты произведут по 30 залпов. Салют начнется в 22:00 и будет продолжаться 10 минут.

Фото: Piter.tv