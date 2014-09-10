В Петербурге и Москве откроют магазины duty free

Однако посетить их сможет ограниченный круг людей.

В Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли (duty free) для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Они смогут начать работу в конце августа после вступления в силу постановления правительства.

Цены на алкоголь, табак, смартфоны, часы, парфюмерию и косметику будут указаны в валюте. Однако расплатиться можно будет не только долларами и евро, но и рублями.

Владельцем магазина беспошлинной торговли для дипломатов может стать только российская компания. На входе в магазины duty free необходимо предоставить документы, подтверждающие, что посетитель состоит на дипломатической службе или работает на иностранную компанию.

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