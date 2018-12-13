За сутки три дошкольника попали в больницы Петербурга и области в тяжелом состоянии

У двух годовалых детей термические ожоги конечностей 2-3 степени, у третьего ребенка - закрытая черепно-мозговая травма.

В Петербурге и Ленобласти устанавливаются обстоятельства получения травм маленькими детьми. В период с 14 по 15 мая в больнице оказались три ребенка в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так 14 мая в полицию Выборгского района Петербурга пришла телефонограмма, в которой сообщалось, что в больницу поступил 4-летний мальчик в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, малыш упал дома со стула во время завтрака.

В этот же день из квартиры на улице Шостаковича с термическим ожогом конечностей 2-3 степени тяжести, доставлен годовалый ребенок. Он находится в реанимации. Со слов родителей, ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком.

И уже ночью с 14 на 15 мая во Всеволожском районе с термическим ожогом 2-3 степени в тяжелом состоянии госпитализирована годовалая девочка. Как рассказала мать девочки, старший брат опрокинул на девочку кружку с кипятком. Полиция проводит проверку по всем фактам.

Ранее в Петербурге еще одна годовалая девочка обожглась кипятком.

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