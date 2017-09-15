В Петербурге и Ленобалсти обещают ливни и ураганный ветер

Осенняя погода ожидает петербуржцев в ближайшие выходные и понедельник. Суббота и первый рабочий день будут дождливыми, а также в городе будет сильный ветер.

В Северной столице ожидается ухудшение погоды. Отдых в субботу, 16 сентября, горожанам испортят дожди и порывистый ветер. Синоптики обещают в городе дожди местами. В Ленобласти осадки выпадут в виде сильных ливней. В понедельник обильные дожди прольются уже не только в области, но и в самом городе.

Кроме того на выходные и начало недели обещают порывистый ветер. Его скорость будет достигать 15-17 метров в секунду.

При этом температура будет постоянно понижаться. Если в выходные температура ночью будет 9-11 градусов, то днем воздух прогреется до 16-17 градусов. В понедельник, 18 сентября, ночью температура упадет до 8 градусов. Днем будет немногим выше: до 12 градусов.

МЧС предупреждает, что из-за ухудшения погоды на дорогах может резко вырасти число ДТП. Автомобилистов просят соблюдать увеличенную дистанция и заранее тормозить перед пешеходными переходами.

Фото: ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"