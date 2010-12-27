В Петербурге могут появиться три новых памятника

Эскизы проектов рассмотрит Градостроительный совет.

В будущую среду, 14 февраля, Градостроительный совет Петербурга будет рассматривать проекты новых монументов, которые планируют установить в ближайшее время в Культурной столице, сообщает 78.ru.

Всего обсуждению подлежат три эскизных проекта. Первый подготовлен межрегиональной общественной организацией "Женское православно-патриотическое общество". Они предложили установить памятный монумент "Триумф Российского флота" в Кронштадте на Якорной площади.

Памятник будет представлять собой десятиметровую в ширину стелу с мозаичной копией одноименной картины, высота которой будет достигать 7,5 метров. На картине изображен первый парад морского флота Росси в Кронштадте в 1723 году. Отмечается, что его рассмотрение уже откладывалось ранее из-за недостатка представляемых материалов.

Также в сквере на Большой Посадской улице администрация Петроградского района предлагает поставить памятник советскому поэту, переводчику и журналисту М. А. Дудину. Этот проект члены совета тоже отправляли на доработку.

Напоследок, агенство "Нескучный сад" вынесло предложение установить монумент Жанне д'Арк в Советском Переулке. Если его одобрят, жители города смогут увидеть его между 3-й и 4-й Красноармейскими улицами.