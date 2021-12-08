В Петербурге группа "Земляне" объявила о дате юбилейного мегашоу

Стоимость билетов в её родном городе будут иметь символическую цену 45 и 70 рублей — в зависимости от категории.

В Петербурге 2 июля состоится мегашоу группы "Земляне". Концерт посвящен 45-летию коллектива и будет носить название "Возвращение легенды".

Как рассказали организаторы, стоимость билетов в её родном городе будут иметь символическую цену 45 и 70 рублей — в зависимости от категории. Сам основатель коллектива Владимир Киселёв в июле отметит 70-летний юбилей, что тоже нашло отражение в символической стоимости билетов. Группа обещает показать мощное пиротехническое и световое шоу, исполнить все свои легендарные хиты, а также новые песни.

2 июля на сцену "Газпром Арены" выйдут отцы-основатели: Игорь Романов, как фронт-вокалист и гитарист, и Владимир Киселёв, как барабанщик. Вместе с ними выступят "Земляне" нового поколения — Андрей Храмов (вокал) и Андрей Дубровин (клавиши).

Фото: предоставленно организаторами

