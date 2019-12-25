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В Петербурге готовятся к очередной репетиции Главного военно-морского парада
Вчера, 23:02
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mook1

В Петербурге готовятся к очередной репетиции Главного военно-морского парада

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Ожидается изменение графика разводки мостов и ряд других дорожных ограничений.

В воскресенье, 19 июля, в Петербурге состоится репетиция Главного военно-морского парада к предстоящему Дню ВМФ. 

Внеочередная разводка мостов через Неву состоится днем для прохода кораблей. С 11 утра до полудня данные ограничения затронут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Соответственно, из-за этого маршрут изменить придется и наземному транспорту. Об изменениях можно прочитать здесь.

Кроме того, на время разводки постоя автомобилисты могут бесплатно воспользоваться проездом по Центральному и Северному участкам Западного скоростного диаметра. 

Фото: Piter.tv

Теги: вмф, парад, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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