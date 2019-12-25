В Петербурге готовятся к очередной репетиции Главного военно-морского парада

Ожидается изменение графика разводки мостов и ряд других дорожных ограничений.

В воскресенье, 19 июля, в Петербурге состоится репетиция Главного военно-морского парада к предстоящему Дню ВМФ.

Внеочередная разводка мостов через Неву состоится днем для прохода кораблей. С 11 утра до полудня данные ограничения затронут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Соответственно, из-за этого маршрут изменить придется и наземному транспорту. Об изменениях можно прочитать здесь.

Кроме того, на время разводки постоя автомобилисты могут бесплатно воспользоваться проездом по Центральному и Северному участкам Западного скоростного диаметра.

Фото: Piter.tv