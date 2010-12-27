Мошенник из Приволжья пытался "кинуть" петербуржца на 9 миллионов рублей

В Петербурге полиция поймала преступника, который по поддельным документам хотел своровать с банковского счета жертвы крупную сумму денег.

Во Фрунзенском районе приезжий попытался обокрасть местного жителя. Мошенник хотел снять деньги с банковского счета жертвы. Однако, получить желаемое у злоумышленника не получилось.

Оперативники задержали соучастницу предполагаемого преступления: 39-летнюю местную жительницу. Женщина пришла в офиса "Альфа-банка" по Бухарестской улице, 74 корпус 3. С собой у нее были фальшивые документы. По подделкам петербурженка попыталась снять с чужого счета девять миллионов рублей. Сотрудники заведения поняли, что аферистка показывает им нелегальные нотариально заверенные бумаги, поэтому позвонили в полицию.

Оперативники смогли связаться с настоящим владельцем сбережений. Он свое имущество никому не доверял. Выяснилось, что "полномочия" мошеннице дал 57-летний знакомый из Оренбургской области. За оказанные услуги тот обещал ей долю. По данным правоохранительных органов, преступник уже не в первый раз имеет дело с представителями закона. В отношении граждан возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет их причастность к схожим нарушениям.