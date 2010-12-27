В Петербурге гости на свадьбе устроили стрельбу по пути в ресторан

Хулиганами оказались четверо уроженцев Кавказа от 19 до 30 лет.

Вечером 12 декабря в полицию Петербурга поступило сообщение о стрельбе на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Оказалось, что вооруженный конфликт устроили гости, которые направлялись на свадьбу в ресторан. Об этом пишет 78.ru.

Дорогу не поделили два водителя Audi A5 и Mercedes Ben и шофер "Газели". Иномарки ехали в составе свадебного картежа, однако остановились для разбирательств. Во время выяснения отношений один из мужчин достал пистолет и начал угрожать им водителю грузовика. Дебошир выстрелил в воздух и ударил по двери "Газели". После этого участники конфликта скрылись.

Полиция быстро задержала хулиганов. Ими оказались четверо уроженцев Кавказа от 19 до 30 лет. У одного из них изъяли газовый пистолет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили дело после стрельбы в "Пятерочке" из-за сырка.

Фото: pixabay.com