В Петербурге пенсионер проломил голову при загадочных обстоятельствах

Мужчина не смог пояснить, как получил травму.

Полиция Петербурга проводит проверку после получения телефонограммы от врачей Городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации мужчины 1959 года рождения с тяжелыми травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.

Пенсионер лежал у парадной, во дворе дома №88 на бульваре Новаторов. Мужчина не смог рассказать, что с ним случилось.

Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой неизвестной давности, ушибом головного мозга, субдуральной гематомой справа, субарахноидальным кровоизлиянием, переломом костей свода и основания черепа, с запахом алкоголя в тяжелом состоянии.

На фасаде дома установлены четыре камеры, однако место происшествия в зону их действия не попадает.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти ранил себя ножом в живот и снял все на видео.

Фото: Piter.TV