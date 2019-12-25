В Петербурге пенсионер проломил голову при загадочных обстоятельствах

Полиция Петербурга проводит проверку после получения телефонограммы от врачей Городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации мужчины 1959 года рождения с тяжелыми травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.
Пенсионер лежал у парадной, во дворе дома №88 на бульваре Новаторов. Мужчина не смог рассказать, что с ним случилось.
Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой неизвестной давности, ушибом головного мозга, субдуральной гематомой справа, субарахноидальным кровоизлиянием, переломом костей свода и основания черепа, с запахом алкоголя в тяжелом состоянии.
На фасаде дома установлены четыре камеры, однако место происшествия в зону их действия не попадает.
Ранее мы писали, что житель Ленобласти ранил себя ножом в живот и снял все на видео.
Фото: Piter.TV
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