В Петербурге госпитализировали актера "Улицы разбитых фонарей" Георгия Штиля

Ему понадобилась медицинская помощь прямо перед спектаклем 23 февраля.

Перед спектаклем "Операция Развод", который 23 февраля был представлен на сцене Культурного центра ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области (ДК Дзержинского), пришлось срочно госпитализировать народного артиста СССР Георгия Штиля. Об этом СМИ рассказала его жена.

Зрителям рассказали о таком ЧП и посвятили постановку актеру. Однако, причина такой срочной госпитализации пока что остается неизвестной.

Георгий Штиль служит в БДТ с 1961 года. Штиль снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Менты", "Убойная сила" и многие другие.

Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"