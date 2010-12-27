В Петербурге с обострением бронхита госпитализировали Эдиту Пьеху

Эдита Пьеха попала в больницу с обострением бронхита.

Эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге. Об этом ТАСС сообщила сама 80-летняя артистка.

Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу. Сказала Пьеха

По словам певицы, в городскую многопрофильную больницу №2 в Учебном переулке Выборгского района Петербурга ее госпитализировали три дня назад. "Делают ингаляцию, лечат. Скоро собираюсь выздоравливать", - отметила Пьеха.

Советская и российская эстрадная певица и актриса выступала до 1976 года в знаменитом ансамбле "Дружба". Была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством", почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом", французским орденом "За укрепление мира искусством". В июле 2017 года ей исполнилось 80 лет.

Фото: ВКонтакте / Эдита Пьеха