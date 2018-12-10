В Петербурге замечены розовые пятна на поверхности Мойки

Во всем винят завершение сезона навигации на воде.

В Петербурге река Мойка покрылась необычными розовыми пятнами. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По словам местного населения, разводы на воде имели шлейф в несколько десятков метров.

О загрязнении акватории реки жители заговорили вечером 30 октября. Первые признаки этого найдены в районе Красного моста. Свидетели событий рассказали, что увидели подобное явление такого масштаба впервые. На данный момент они написали заявление в Комитет по природопользованию.

Чиновники заявили, что уже уведомлены о произошедшем. На месте загрязнения работали специалисты из "Пиларна". О розовых разводах на Мойке сообщили в "Водоканал". По предварительным сведениям, к изменению оттенка воды могли привести прогулочные катера. Перед закрытием навигации иногда можно наблюдать, как судна сбрасывают льяльные воды.

Ранее Piter.tv писал о том, что журналисты выяснили, почему воняют реки в Петербурге.

Фото: Piter.tv

