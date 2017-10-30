Погоня за лихачом в Петербурге закончилась наездом на инспектора ДПС

Безработный на Toyota пытался скрыться от полиции в Петербурге и совершил наезд на инспектора ДПС. На него составили сразу несколько протоколов.

Вечером в воскресенье, 29 октября, на перекрестке проспекта Королева и Долгоозерной улицы наряд ДПС заметили автомобиль Toyota, двигающейся с нарушением ПДД. Машину попытались остановить. Но водитель проигнорировал стражей порядка. Вместо этого ускорился и устроил догонялки с ГИБДД.

Экипаж ДПС начали преследование. Около одного из домов на улице Королева иномарку удалось остановить. Но водитель сражался до конца и совершил наезд на ногу инспектора ДПС. После этого мужчину отвезли в отделение полиции.

Правоохранительные органы установили личность лихача. Им оказался 34-летний житель Новгородской области, нигде официально не работающий. Ему вручили сразу несколько протоколов. А ситуацию с травмированным полицейским проверяют. Пострадавшего после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург