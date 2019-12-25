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Годовалая малышка попала в больницу после ссоры родителей в Петербурге
Сегодня, 10:13
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Годовалая малышка попала в больницу после ссоры родителей в Петербурге

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Врачи диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей головы.

В Курортном районе выясняются обстоятельства травмирования маленькой девочки. Об этом стало известно Piter.TV.

Малышку, которой через две недели исполнится годик, госпитализировали вечером 9 марта. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы. Ребенка в удовлетворительном состоянии поместили в хирургическое отделение.

Установлено, что девочка получила травму во время ссоры родителей в поселке Молодежное. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что школьник попал под колеса Skoda Rapid на переходе в Купчино.

Фото: pexels.com

Теги: дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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