В Петербурге фальшивомонетчик скрылся от полиции в чужом автомобиле

По пути он отстреливался от погони.

В Красногвардейском районе Петербурга 14 июля полиция устроила погоню за фальшивомонетчиком, сообщила "Фонтанка".

Около 14:30 сотрудники экономической полиции на Рижской хотели задержать с поличным фальшивомонетчика. Однако, злоумышленник раскусил их план и бросился бежать.

Преступник запрыгнул в припаркованный "Фольксваген" и под дулом пистолета заставил водителя ехать. По дороге он начал обстреливать догонявших сотрудников полиции. Фальшивомонетчику удалось скрыться.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение. В результате стрельбы пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что расследованием дела о стрельбе на озере Круглое займется Следственный комитет.

Фото: Piter.tv