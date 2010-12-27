В Петербурге фальшивомонетчик скрылся от полиции в чужом автомобиле

В Красногвардейском районе Петербурга 14 июля полиция устроила погоню за фальшивомонетчиком, сообщила "Фонтанка".
Около 14:30 сотрудники экономической полиции на Рижской хотели задержать с поличным фальшивомонетчика. Однако, злоумышленник раскусил их план и бросился бежать.
Преступник запрыгнул в припаркованный "Фольксваген" и под дулом пистолета заставил водителя ехать. По дороге он начал обстреливать догонявших сотрудников полиции. Фальшивомонетчику удалось скрыться.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение. В результате стрельбы пострадавших нет.
Ранее Piter.TV сообщал, что расследованием дела о стрельбе на озере Круглое займется Следственный комитет.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )