Эвакуировали 340 студентов и 60 преподавателей.

В Петербурге эвакуировали колледж метрополитена и железнодорожного транспорта, расположенный на Купчинской улице. Об этом 22 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.

По предварительной информации, как сообщает "Фонтанка", во второй половине дня в полицию поступило сообщение, что в здании колледжа заложена бомба. В результате эвакуировали 340 студентов и 60 преподавателей.

На место тут же прибыли сотрудники полиции. Взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов ни в здании, ни на территории колледжа не обнаружили.

Ранее в Петербурге распространились сообщения о массовой стрельбе в школах и колледжах. Однако они оказались фейками.

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