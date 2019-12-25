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В Петербурге еще три человека умерли от COVID-19
Сегодня, 12:36
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nastya960

В Петербурге еще три человека умерли от COVID-19

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Всего умерли 14 человек.

Количество смертельных случаев от COVID-19 в Петербурге выросло до 14. Второй день подряд в городе умирает три пациента. Об этом сообщил оперштаб.

За последние сутки в России скончались 57 человек, 28 из них – в Москве, 7 – в Московской области, еще по трое – в Ингушетии и Краснодарском крае.

Также два человека умерли в Калужской области, по одному пациенту – в Орловской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Кировской областях в республиках Коми, Адыгея, Тульской области, Ханты-Мансийском АО, Ставропольском крае, Чечне.  

Умерших с коронавирусом будут хоронить на двух кладбищах Петербурга.

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус, смерти
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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