В Петербурге еще три человека умерли от COVID-19

Всего умерли 14 человек.

Количество смертельных случаев от COVID-19 в Петербурге выросло до 14. Второй день подряд в городе умирает три пациента. Об этом сообщил оперштаб.

За последние сутки в России скончались 57 человек, 28 из них – в Москве, 7 – в Московской области, еще по трое – в Ингушетии и Краснодарском крае.

Также два человека умерли в Калужской области, по одному пациенту – в Орловской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Кировской областях в республиках Коми, Адыгея, Тульской области, Ханты-Мансийском АО, Ставропольском крае, Чечне.

Умерших с коронавирусом будут хоронить на двух кладбищах Петербурга.

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