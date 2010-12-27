В рамках первого этапа развития железнодорожной инфраструктуры в Петербурге модернизируют пересадочные узлы.

В среду, 11 декабря, стало известно, что электрички в Петербурге станут городским видом транспорта. Об этом заявил Александр Беглов на итоговом заседании правления ОАО "РЖД".

По мнению градоначальника, это один самых перспективных вариантов развития

"За прошедший год сделан осознанный выбор в пользу развития в Санкт-Петербурге железнодорожного транспорта, в том числе в сфере городских пассажирских перевозок", —сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках развития этого проекта в Северной столице модернизируют пересадочные узлы. Кроме того, ЖД дорогу проведут до Пулково.

Ранее мы сообщали о том, что перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 15,7%.

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