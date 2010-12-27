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В Петербурге экс-инспектор УФСИН хотел помочь арестованному, а получил уголовное дело
Сегодня, 13:52
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Shdaria
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В Петербурге экс-инспектор УФСИН хотел помочь арестованному, а получил уголовное дело

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В Петербурге бывшего сотрудника УФСИН обвиняют в получении взятки.

Экс-инспектор дежурной службы СИЗО-1 попытался пронести в "Кресты" мобильный телефон, наушники и продукты, однако операция оберунлась для него уголовным делом.

По данным прокуратуры бывший сотрудник УФСИН превысил должностные полномочия, а также он обвиняется в получении взятки. По версии следствия обвиняемый согласился передать арестованному необходимые вещи. Известно, что бывшему инспектору приятельница "заказчика" дала 10 тысяч рублй, на которые он приобрел продукты и передал в камеру.

Установлено, что телефон, зарядное устройство и наушники обошлись в меньшую сумму, чем 10 тыс. рублей. Процесс передачи вещей приостановили сотрудники оперативного дела. В отношении экс-сотрудника возбужедно уголовное дело, которое передано в Калининский районный суд. 

Теги: взятка , кресты , новости петербург , новости спб , передачка , петербург , уфсин
Категории: Лента новостей Новости СПб

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