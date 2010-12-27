В Петербурге экс-инспектор УФСИН хотел помочь арестованному, а получил уголовное дело

В Петербурге бывшего сотрудника УФСИН обвиняют в получении взятки.

Экс-инспектор дежурной службы СИЗО-1 попытался пронести в "Кресты" мобильный телефон, наушники и продукты, однако операция оберунлась для него уголовным делом.

По данным прокуратуры бывший сотрудник УФСИН превысил должностные полномочия, а также он обвиняется в получении взятки. По версии следствия обвиняемый согласился передать арестованному необходимые вещи. Известно, что бывшему инспектору приятельница "заказчика" дала 10 тысяч рублй, на которые он приобрел продукты и передал в камеру.

Установлено, что телефон, зарядное устройство и наушники обошлись в меньшую сумму, чем 10 тыс. рублей. Процесс передачи вещей приостановили сотрудники оперативного дела. В отношении экс-сотрудника возбужедно уголовное дело, которое передано в Калининский районный суд.