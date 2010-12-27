В Петербурге 2-летний ребенок выпил средство для мытья полов

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция Петербурга проводит проверку после сообщения о травмировании 2-летнего ребенка. Мальчик по недосмотру родителей выпил жидкость для мытья полов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 4 декабря в квартире дома на Московском проспекте. В детскую городскую больницу № 5 в тяжелом состоянии госпитализировали малыша. У ребенка диагностировали — острый эпиглотит и химический ожог пищевода.

Родители пострадавшего рассказали, что ребенок выпил средство для мытья полов около 6 утра. В отношении 31-летней матери, являющейся гражданкой другого государства, составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что в Петербурге годовалый мальчик получил ожог от уксусной эссенции.

Фото: Piter.TV