В Петербурге двое в масках пытались вскрыть банкомат ножом

Мужчинам не удалось украсть деньги, их задержали на месте.

В Приморском районе Петербурга задержали двух грабителей. Мужчины пытались вскрыть банкомат. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл в ночь на 30 апреля в банке на Комендантском проспекте, 17. Злоумышленники зашли в помещение банка где стояли банкоматы, надели маски и достали нож. После этого преступники начали взламывать банкомат.

Надев маски и достав нож, мужчины стали пытаться вскрыть один из банкоматов. Находившийся в банке работник службы безопасности, увидев происходящее, заблокировал входные двери и сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышлеников на месте происшествия. Сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны

Задержаные 21-летние граждане были задержаны и доставлены в 44 отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Фото: Piter.TV