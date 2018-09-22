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В Петербурге два электрика пострадали во время короткого замыкания в щитовой
11 июня, 15:19
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Alena_Zinovieva

В Петербурге два электрика пострадали во время короткого замыкания в щитовой

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Пострадавших доставили в больницу с ожогами.

Днем 11 июня в одной из высоток в Приморском районе Петербурга пострадали два электрика, пытаясь справиться с коротким замыканием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Возгорание едва не произошло в щитовой на первом этаже жилого дома на Комендантском проспекте. Двух электриков госпитализировали с ожогами. Пострадавшим оказывают помощь врачи.

После случившегося в многоэтажке на время пропал свет.

Ранее мы писали, что два подростка пострадали во время пожара в квартире на Косыгина.

Фото: pixabay.com

Теги: короткое замыкание, ожог, электрика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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