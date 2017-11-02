В Петербурге друг офицера ФСБ получил 8 лет колонии за вымогательство

Сообщник обвиняемого сидит в тюрьме с января.

Во вторник, 4 сентября, Петроградский районный суд огласил приговор Дмитрию Смирнову, обвиняемого вымогательстве крупной суммы денег. Ближайшие 8 лет преступник проведет в тюрьме особострого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



По данным следствия, Смирнов вместе с поддельником, сотрудником ФСБ, предложил местному бизнесмену помощь в возврате денежных средств у обманувших его партнеров. За свои услуги обвинямый попросил сумму в 22 млн рублей. Предпринематель снизил сумму до 15 млн, однако не смог вовремя передать деньги. Злоумышленники в ответ стали угрожать, что сфабрикуют против него дело о финансовой помощи запрещенной в РФ организации ИГИЛ.



Бизнесмен обратился за помощью в ФСБ и преступников удалось задержать в мае 2017 года.



Сообщника Смирнова, капитана УФСБ по Западному военному округу, Алексея Лебедева Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима.

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