В Петербурге дольщики получили компенсацию за не вовремя сданные квартиры

Суд города встал на сторону дольщицы и помог ей взыскать задолженность с застройщика

Жительница Петербурга через суд получила компенсацию за моральный вред в размере 315 тыс. рублей от застройщика, который не вовремя сдал дом, сообщили в пресс-службе судов города.

Средства были списаны со счета строительной компании ООО "СПБ Реновация". Известно, что это не первый аналогичный исполнительный лист о взыскании денежных средств с данного застройщика. Всего 37 жителей Северной столицы обратились с аналогичным иском.

Сообщается, что всем дольщикам возвращены деньги в полном объеме общей суммой более 10 млн рублей. На данный момент на исполнении в суде находится еще три исполнительных листа о взыскании более 400 тыс. задолженности.