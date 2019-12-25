В Петербурге девятилетний школьник выстрелил себе в руку

Петербургский школьник попал в больницу после игр с пистолетом. Об этом сообщили "Невские новости".
Девятилетнего мальчика накануне доставили в детскую больницу с пулевым ранением левой руки. Оказалось, что ребенок пытался перезарядить пистолет и случайно выстрелил себе в руку. В этот момент рядом с ним находился отец, который пояснил, что у мальчика соскользнула рука.
Школьник находится в хирургическом отделении в удовлетворительном состоянии
Ранее полиция задержала мужчину, который стрелял ночью на Сенной площади.
Фото: Piter.tv
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