В Петербурге девушка сломала дверь библиотеки из-за книги

Ночью в библиотеке девушка сломала дверь, чтобы почитать книгу

В Красногвардейском районе Петербурга задержали местную жительницу, которая ночью проникла в библиотеку на проспекте Энергетиков и украла книгу. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января. Местная жительница разбила стекло в двери библиотеки "Охтинская", проникла внутрь и украла одну книгу. На место происшествия по адресу проспект Энергетиков, 30, прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который и задержал "воровку книг" и доставил ее в 22-й отдел полиции.

Выяснилось, что издание не является ценным экземпляром. Руководство библиотеки простило нарушительницу.

Девушку после короткого разговора в полиции отпустили, однако за разбитую дверь ей придется заплатить.

Фото: pixabay