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В Петербурге девушка с веслом ненадолго вернулась на Каменный остров
Сегодня, 16:16
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nadezhda_sib

В Петербурге девушка с веслом ненадолго вернулась на Каменный остров

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Девушка в белой краске ненадолго заняла место знаменитой скульптуры.

Клуб сапсерферов решил вернуть "Девушку с веслом" на Каменный остров. На выходных он провел акцию по ее возвращению. Информация об этом появилась в социальных сетях SUP_BRO. 

Мы решили вернуть (ненадолго) скульптуру и провели творческую акцию - "Девушка с веслом. Возвращение". Девушка, покрытая белой краской, подплыла на сап-серфе к острову, вышла на берег и взобралась на пьедестал вместе с веслом.

говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Каменном острове была скульптура "Девушка с веслом", но из-за вандалов ее перенесли в другое место. Теперь она находится на территории Английского гребного клуба.

Фото: Instagram / @sup_bro_spb

Теги: девушка с веслом, каменный остров, скульптура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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