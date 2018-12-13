Девушка с розовым зонтом ограбила мужчину на "Площади Восстания"

По словам пострадавшего удалось составить портрет злоумышленницы: на вид 25 лет, рост 165-170 см, волосы собраны в хвост.

Во вторник, 30 апреля, в 10.55 в полицию Петербурга поступило сообщение - в метро девушка ограбила пассажира. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестная девушка на платформе станции "Площадь Восстания" угрожала пассажиру пистолетом. После этого она забрала вещи потерпевшего и скрылась в поезде, следовавшем на "Чернышевскую".

По словам пострадавшего удалось составить портрет злоумышленницы: на вид 25 лет, рост 165-170 см, волосы собраны в хвост. Девушка была одета в бордовое пальто, черные сапоги, черную юбку и розовый шарф. В руках она держала женскую сумку черного цвета и розовый зонтик. Полиция разыскивает мошенницу и проводит расследование.

Ранее сообщалось, что на улице Веденеева мальчик на самокате попал под колёса автомобиля.

Фото: pixabay.om