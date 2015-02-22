К 1 году ограничения свободы приговорен москвич, посылавший соседям записки с угрозами жизни

Россиянин с холодным оружием в руках звонил в дверь соседке.

К одному году ограничения свободы приговорен житель российской столицы, который отправлял соседям записки с угрозами для их жизни. Соответствующее заявление сделали через социальные сети сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры. Известно, что на территории района Бирюлево Восточное мужчина на протяжении нескольких месяцев оставлял местной жительнице, проживающей в квартире сверху вместе с малолетним сыном, записки с угрозами. В какой-то момент мужчина пришел к потерпевшей с ножом. С холодным оружием в руках он стоял около входной двери соседки.

Благодаря видеокамере, установленной потерпевшей, она увидела соседа с ножом и не стала открывать дверь. пресс-служба прокуратуры по Москве

С учетом позиции государственного обвинителя из Нагатинской межрайонной прокуратуры за совершение данного преступления по части 1 статьи 119 УК РФ, судебная инстанция приняла решение при говорить 57-летнего фигуранта расследования к наказанию. Теперь москвич должен соблюдать наложенные судом ограничения. В том числе речь идет о необходимости ежемесячно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания.

Обвиняемому в поджоге храма в Осиновой Роще вынесли приговор.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы