В Петербурге молодая китаянка погибла после падения из окна

На Васильевском острове молодая гражданка Китая погибла после падения из окна, сообщило АН "Оперативное прикрытие". Несчастье случилось вчера, 14 ноября.
Как выяснилось, 20-летняя девушка упала из окна лестничной площадки на седьмом этаже дома №19 по улице Карташихина. Камер видонаблюдения в доме и на прилегающей территории не было, но на месте происшествия обнаружили пустую бутылку из-под вина. Сообщается, что китаянка проживала недалеко от места гибели – на Гаванской улице, а в Петербург приехала в мае этого года на учебу.
На данный момент труп изучается в морге для установления причины смерти.
Ранее в Средней Невке обнаружили труп студента-медика.
Фото: Piter.TV
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