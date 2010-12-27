Молодой человек числился в федеральном розыске как без вести пропавший.

В минувший четверг, 14 ноября, в Средней Невке обнаружили труп студента-медика. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По данным правоохранителей, тело обнаружила правляющая морского яхт-клуба на набережной Макарова. Прибывшие на место полицейские извлекли тело из воды. Как оказалось, утопленник — 17-летний житель республики Дагестан. Молодой человек учился в Северо-Западном государственном Медицинском университете им. И.И.Мечникова.

Молодой человек числился в федеральном розыске как без вести пропавший.

Ранее мы сообщали о том, что в Калининском районе школьники обнаружили на дереве скелет человека.

Фото:pixabay