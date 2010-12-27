В минувший четверг, 14 ноября, в Средней Невке обнаружили труп студента-медика. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
По данным правоохранителей, тело обнаружила правляющая морского яхт-клуба на набережной Макарова. Прибывшие на место полицейские извлекли тело из воды. Как оказалось, утопленник — 17-летний житель республики Дагестан. Молодой человек учился в Северо-Западном государственном Медицинском университете им. И.И.Мечникова.
Молодой человек числился в федеральном розыске как без вести пропавший.
Ранее мы сообщали о том, что в Калининском районе школьники обнаружили на дереве скелет человека.
Фото:pixabay
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