В Петербурге девочка-подросток отравилась парацетамолом и ибупрофеном

В Московском районе 20 декабря школьница отравилась таблетками, сообщило АН "Оперативное прикрытие".
По информации издания, 14-летняя девочка решила создать видимость болезни и съела таблетки. Из квартиры на Витебском проспекте школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. В детской больнице №5 имени Филатова у восьмиклассницы диагностировали острое отравление парацетамолом и ибупрофеном.
Позже девочка призналась, что выпила около 10 таблеток препаратов, чтобы не идти в школу на контрольную.
Агентство отмечает, что семья школьницы благополучная, на учете не состоит.
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Фото: Pixabay
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