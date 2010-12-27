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В Петербурге девочка-подросток отравилась парацетамолом и ибупрофеном
Сегодня, 14:09
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EvaRaskol

В Петербурге девочка-подросток отравилась парацетамолом и ибупрофеном

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Школьница решила изобразить болезнь.

В Московском районе 20 декабря школьница отравилась таблетками, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По информации издания, 14-летняя девочка решила создать видимость болезни и съела таблетки. Из квартиры на Витебском проспекте школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. В детской больнице №5 имени Филатова у восьмиклассницы диагностировали острое отравление парацетамолом и ибупрофеном.

Позже девочка призналась, что выпила около 10 таблеток препаратов, чтобы не идти в школу на контрольную.

Агентство отмечает, что семья школьницы благополучная, на учете не состоит.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге неизвестный избил пенсионерку и украл у нее полмиллиона.

Фото: Pixabay 

Теги: здоровье, отравление, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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