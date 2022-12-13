В Петербурге дети с особенностями написали картину в стиле импрессионизма

Художники из проекта "Рисуем вместе" вместе с детьми и взрослыми создают произведения искусства в госпиталях, школах и сиротских приютах Петербурга.

Ученики с тяжелыми множественными нарушениями развития из школы № 627 почувствовали себя импрессионистами и написали картину. Вместе с профессиональными художниками дети создавали весенний пейзаж на холсте размером 3х2 метра. Во время арт-терапии каждый ребенок написал свой фрагмент: один рисовал траву, другой – бабочек.

Такая работа позволяет детям раскрепоститься, увидеть яркие цвета, пользоваться настоящими кистями и красками, побыть вместе, а также создать что-то общее. Эта картина будет украшать нашу школу и всегда напоминать о том, что дети сами приняли участие в ее создании, и конечно, они будут радоваться и гордиться этим. Светлана Леонович, педагог-организатор ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга

Художники из проекта "Рисуем вместе" создают произведения искусства в госпиталях, школах, сиротских приютах Петербурга. Например, весной активисты писали картины вместе с пациентами детской больницы в Колпино.

Там дети лежат на долговременной реабилитации после травм, полученных в ходе занятий профессиональным спортом. Как мне кажется, они там находятся в состоянии депрессии, потому что в спорт они вряд ли вернутся, и встает вопрос: что делать после выхода из больницы? Тут приезжаем мы, с холстом и красками. Таким образом мы побудили детей на то, чтобы быть художником, это ведь многогранная профессия: это и дизайн, и компьютерная графика. Валерия Лошак, руководитель проекта "Рисуем вместе"

Летом художники планируеют провести фестиваль керамики в городской поликлинике №40 художники, участие в творческом празднике сможет принять любой петербуржец.

Видео, фото: Piter.TV