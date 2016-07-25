Пенитенциарные психологи применят в работе с осужденными арт-терапию.

В Петербурге неадекватных заключенных начали лечить с помощью творчества. Многие пенитенциарные психологи применяют в работе с осужденными арт-терапию. Она помогает выявить у человека эмоциональные и психологические проблемы. Об этом сообщают "Невские новости".

Так, в исправительной колонии №5 заключенным предлагают рисовать карандашами и красками. Участники процесса учатся отображать на бумаге свои чувства, желания и мечты. По словам психологов, все получившиеся картины можно использовать для оценки внутреннего эмоционального состояния человека.

Ранее мы писали, что заключенным в Тосненском районе разрешили смотреть матчи ЧМ-2018 по футболу.

Фото: pixabay.com